Grace S03E01: misdaaddrama is van alle markten thuis

© Second Act Productions

Scenarist Russell Lewis verweeft op geniale wijze grote en kleine(re) verhaallijnen aan het begin van het derde deel.

Tijdens het afscheidsfeest van assistent korpschef Alison Vosper (Rakie Ayola), dat gevierd wordt in het chique Royal Edward Hotel, wordt een hotelgast verkracht. Even voor deze gruwelijke daad is te zien dat één groep corpsballen een reünie viert in het hotel. De mannen zijn dronken en een van hen spreekt de vrouw aan die even later het slachtoffer zal worden van de verkrachting. Hebben zij er iets mee te maken? Of is het misschien een hoge pief van de politie? Op het feest is de hele korpsleiding aanwezig. Die moeten dus voor het politieonderzoek aan de tand gevoeld worden, en rechercheur Norman Potting (Craig Parkinson) doet dat met de nodige subtiliteit en finesse.

Potting, een nieuw gezicht in de serie, werkt onder het titelpersonage, Roy Grace (John Simm). De zaak doet Grace denken aan een reeks verkrachtingen tien jaar eerder. Maar toen werden zijn observaties over het daderprofiel door zijn baas weggewuifd. Grace belooft zichzelf en de slachtoffers van toen, die opnieuw moeten worden ondervraagd, nu wel de zaak op te lossen. Met rechercheur Glenn Branson (Richie Campbell) aan zijn zijde begint hij aan een zoektocht die leidt tot meerdere verdachten. Omdat de afleveringen zo’n negentig minuten duren is daar ook alle tijd voor. En ook is er ruimte voor Grace’ zoektocht naar zijn echtgenoot Sandy.

© Second Act Productions

In het derde seizoen probeert hij Sandy, die enkele jaren eerder vermist raakte, dood te laten verklaren. Maar de makers suggereren dat dat ietwat voorbarig is. Niettemin weet de doorgewinterde scenarist Russell Lewis (Inspector Morse) met zijn team spannende verhaallijnen te creëren die elkaar overlappen. Een lijn die is uitgesmeerd over het hele seizoen, een wanstaltige daad die in een aflevering wordt opgelost, en andere zaken die door de verkrachting aan het licht komen. Dat levert zeer bevredigende televisie op die tegelijkertijd de kijker niet veronachtzaamt.

© Second Act Productions

Lewis koppelt de verkrachtingszaak ook aan toxische masculiniteit en probeert hedendaagse thematiek te integreren in zijn werk. Hij is, in die zin, van alle markten thuis.