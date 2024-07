Goyo: rare karikatuur van mens met asperger

Goyo (Nicolás Furtado) is een van de trotse gidsen van het in het Argentijnse Buenos Aires gevestigde Museum voor Schone Kunsten. De begin-dertiger weet alles van de collectie: Vincent van Gogh is zijn favoriete schilder, en Goyo weet precies welke kunstpigmenten de Nederlander gebruikte. Enthousiast deelt hij zijn encyclopedische kennis met de museumgasten. Er ontbreekt echter wel iets in zijn leven: de liefde. Goyo heeft nog nooit gevreeën. Daar was nooit aanleiding toe. Dat verandert als beveiligingsbeambte Eva (Nancy Dupláa) in het museum komt werken. Goyo wordt stapelverliefd op haar. Maar er zijn een aantal problemen: Goyo heeft asperger, Eva is een stuk ouder en haar ex-man mishandelt haar.