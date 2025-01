Goosebumps: The Vanishing S01E01: fijne, toegankelijke en pretentieloze horror

Acteur David Schwimmer, bekend als paleontoloog Ross uit Friends, speelt in Goosebumps: The Vanishing ook een intelligente man met een voorliefde voor de natuur. Zijn personage Anthony woont in Brooklyn, New York, in de wijk Gravesend. Daar oefent hij zijn liefde voor botanie uit. Alleen dat is al een recept voor misère, uiteraard. Anthony is net gescheiden en zijn dochter Cece (Jayden Bartels) en zoon Devin (Sam McCarthy) brengen de zomer bij hem door. Dat is in het heden, in 2024. De serie begint echter in 1994, als vijf kinderen in een krocht bij een fort vermist raken. Een van hen is Anthony’s broer Matty.