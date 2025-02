Good American Family: trailer voor true-crime-drama met Ellen Pompeo

Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) speelt de hoofdrol in een nieuw true-crime-drama dat in Amerika vanaf woensdag 19 maart te bekijken is bij Hulu en hier in Nederland waarschijnlijk bij Disney+ in première zal gaan. Good American Family volgt het echtpaar Kristine en Michael Bennett (Pompeo en Mark Duplass), die op een dag een zevenjarig weesmeisje (Imogen Faith Reid) met dwerggroei adopteren. Ze voeden haar op met hun drie biologische kinderen, maar worden meegezogen in een mysterie wanneer ze langzaamaan beginnen te twijfelen aan haar werkelijke leeftijd, identiteit en intenties. Bijrollen zijn er voor onder anderen Dulé Hill (The West Wing) en Christina Hendricks (Mad Men). Good American Family werd geschreven door Katie Robbins en Sarah Sutherland, die eerder ook samen werkten aan het drama The Affair.