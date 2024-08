GG Precinct S01E01: flauwe én groteske Taiwanese misdaadthriller

Flauwe humor en groteske taferelen gaan prima samen, bewijst het Taiwanese GG Precinct (Zhen Gang Fen Ju). De plot draait om de zoektocht naar een seriemoordenaar die in de buurt van de hoofdstad Taipei brute daden pleegt. Dit gebeurt precies op het moment dat afdeling moordzaken een nieuwe kapitein moet aanwijzen. Macho Wu Ming-Han (Greg Hsu) denkt dat hij de juiste man voor de klus is. Dat is ook het probleem: hij denkt alleen maar aan zichzelf. Zijn vrouwelijke collega Lin Tzu-Ching (Gingle Wang) krijgt echter de baan. Zij blijkt van het kaliber streng maar rechtvaardig.

Zo wil ze dat de rechercheurs vanaf nu hun ontbijt eten voorafgaande aan hun dienst. ‘Wat betekent dat?', vraagt Wu bijdehand. ‘Eat shit’, pareert Lin vliegensvlug. De twee kunnen er wat van. Bij hun laatste klus raakte Wu zwaargewond terwijl Lin moest vluchten. Dat neemt hij haar nog steeds kwalijk. Hij klaagt over het feit dat zij vrij mag vragen als ze menstrueert en dat hij destijds veel bloed verloor en alsnog werd gepasseerd voor de promotie. Ja, Wu is een misogyn, en het is helemaal geen punt als hij af en toe door Lin een kopje kleiner wordt gemaakt.

De twee komen niettemin op het spoor van een seriemoordenaar en roepen de hulp in van ‘The Idiom Monster’; een Chinese seriemoordenaar die een baan had als leraar en de studenten die niet hun best deden om het leven bracht. Het ‘monster’ wordt voor de camera gerold alsof hij Hannibal Lecter is, inclusief muilkorf. Wat volgt is een ijzig gesprek tussen Lin en de seriemoordenaar. Luttele momenten later wordt er alweer gegrapt. Die wisselwerking tussen licht en duister werkt verfrissend, hoewel het duidelijk is dat GG Precinct het niet moet hebben van nieuwe ideeën.