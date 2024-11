Get Millie Black S01E01: fascinerende andere blik op hedendaags Jamaica HBO Max , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO / Channel 4

Tamara Lawrance speelt met verve het eigengereide titelpersonage, in gelaagd en hardvochtig drama.

Als uit een kanon geschoten komt actrice Tamara Lawrance Get Millie Black binnen walsen. Ze speelt Millie-Jean Black, een vastberaden rechercheur uit Groot-Brittannië die tijdelijk in het Jamaicaanse Kingston is neergestreken. Daar werkt ze voor de Jamaicaanse politie terwijl ze in haar vrije tijd zoekt naar haar broertje, die ze al jaren niet meer heeft gezien. In de openingsscène wordt in een flashback getoond hoe Black in haar jongere jaren opgroeit op Jamaica, waar haar moeder haar regelmatig mishandelt. Als ze op een dag terugslaat wordt ze op het vliegtuig naar Engeland gezet. Haar moeder beweert later dat haar broertje, met wie Black naarstig contact zoekt, is overleden bij een rel.

Get Millie Black is geschreven door de Jamaicaanse auteur Marlon James, en zijn creatie laat zich omschrijven als een hardvochtige kroniek van hedendaags Jamaica. Door Blacks ogen toont James de klassenstrijd, de bemoeienis van Groot-Brittannië en het cynisme dat menig gesprek overheerst. Dat laatste heeft ogenschijnlijk vooral te maken met het feit dat er op het eiland veel problemen zijn en dat niemand de oplossing heeft. Zo wordt Black op een vermissingszaak gezet: een zestienjarige vrouw is al twee weken niet meer gezien. Haar moeder reageert laconiek, maar een non die de vermiste lesgeeft, vermoedt dat er wellicht iets ernstigs is gebeurd.

© HBO / Channel 4

De doorgewinterde Black lijkt dat te beamen en ziet al snel allerlei aanwijzingen. Verderop in de aflevering ontmoet ze Scotland Yard-agent Luke Holborn (Joe Dempsie), die ook iets met de zaak te maken heeft. Ze vraagt aan hem of hij haar zaak komt ‘koloniseren’ als witte, Engelse agent. Die observatie is typerend voor Lawrance’ personage: een rouwdouwer die geen blad voor de mond neemt. Het is verfrissend hoe het personage laveert door een uiterst ambigue wereld, waarin je je collega’s (corruptie tiert welig) eigenlijk ook niet kunt vertrouwen. James’ andere blik op Jamaica is zonder meer de moeite waard.