From: tweede seizoen van op Netflix beschikbare serie te zien bij Star Channel

In april van dit jaar verscheen het eerste seizoen van het drama From op Netflix, maar het is momenteel nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen door Netflix aan het aanbod wordt toegevoegd. Kijkers van de serie die niet willen wachten kunnen terecht bij Star Channel, dat het tweede seizoen op televisie zal herhalen: vanaf 14 oktober wordt er elke maandag rond de klok van acht een aflevering uitgezonden. From speelt zich af in een mysterieus spookstadje dat eenieder die het betreedt vervolgens niet meer laat gaan. Ook krijgen de bewoners te maken met monsters die verschijnen als de zon ondergaat. In de première van seizoen twee arriveert er een bus met mensen in het stadje en is het aan Donna (Elizabeth Saunders) en Kenny (Ricky He) om de rust te bewaren. Ondertussen gaan Victor (Scott McCord) en Tabitha (Catalina Sandino Moreno) op onderzoek uit in de tunnels onder de stad. From heeft inmiddels ook een derde seizoen, dat vorige maand van start ging op de Amerikaanse televisie.