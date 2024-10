From: derde seizoen van horrorserie start in december op Star Channel

Onlangs werd het tweede seizoen van From, waarvan op Netflix nog enkel het eerste seizoen beschikbaar is, herhaald op televisie bij Star Channel en binnenkort gaat daar ook het derde seizoen van start: vanaf 16 december zie je elke maandagavond een nieuwe aflevering bij de zender. From speelt zich af in een mysterieus spookstadje dat eenieder die het betreedt niet meer laat gaan. Tot overmaat van ramp krijgen de bewoners ook nog eens te maken met monsters die verschijnen als de zon ondergaat. In het derde seizoen maken een mysterieuze zwangerschap, een toenemende hongersnood en angstaanjagende standbeelden het leven in het stadje nog akeliger. De bewoners krijgen geen moment rust, terwijl we eveneens zien hoe Tabitha (Catalina Sandino Moreno) in onze dimensie wanhopig een weg terug probeert te vinden naar haar familie. De derde reeks, die vorige maand van start ging op de Amerikaanse televisie, bevat tien afleveringen.