Frasier S02E01-02: aandoenlijk gezeur om een ham

© SkyShowtime

Frasier en zijn boezemvriend Alan krijgen bonje in seizoensopening die zich laat omschrijven als sitcomnostalgie.

Voor een professor psychologie geeft Alan Cornwall (Nicholas Lyndhurst) wel erg slecht advies. Aan het begin van het tweede seizoen blijkt dat hij destijds een Magic 8 Ball (een biljartbal met voorspellende gaven) gebruikte om Frasiers zoon Freddy (Jack Cutmore-Scott) te adviseren om met zijn studie aan Harvard te stoppen. Als Frasier (Kelsey Grammer) hier aan het begin van het tweede seizoen achter komt is hij ziedend. Hoe kan je zo’n belangrijke beslissing nemen op basis van een stuk speelgoed? Tegen Freddy bevestigt hij tegelijkertijd dat zijn carrière als brandweerman heus wel belangrijk is. Dat is typisch voor de opportunistische hoofdpersoon die blijft veinzen ontzag te hebben voor het beroep van zijn zoon.

Niettemin hebben Alan en Frasier samen een Iberische ham besteld. Hoe moet je zo’n ding opeten als je ruzie hebt? Frasiers neef David (Anders Keith) besluit zich in ieder geval over de varkenspoot te ontfermen. Hij wil laten zien dat hij goed met verantwoordelijkheden om kan gaan. Dat leidt weer tot knap getimede slapstick met een homp vlees. En tot weer die nadruk op klassenverschillen, zoals dat zo inherent is aan Frasier. Zodra de ham niet meer eetbaar is, schotelt Eve (Jess Salgueiro) de éminences grises 'simpele' plakken ham uit het Zwarte Woud voor. De mannen proeven niet eens het verschil.

© SkyShowtime

Veel van Frasiers gedrag laat zich omschrijven als de façade ophouden. Maar achter die façade bevindt zich soms niets meer dan een pompeuze, holle leegte. Als Frasier verliefd is, dan wordt die leegte traditiegetrouw gevuld met gevoelens van liefde en begrip. Zijn ogenschijnlijke love interest wordt dit seizoen gespeeld door Patricia Heaton uit Everybody Loves Raymond. Het is fijn om haar (ze speelt serveerster Holly) in een nieuwe setting te zien. En haar tête-à-têtes met Frasier leiden meteen tot vuurwerk en sitcomnostalgie. Dat is ook de achilleshiel van de serie: scènes met oudgedienden Grammer en Lyndhurst zijn het leukst.

© SkyShowtime

Omdat die scènes doen denken aan het gekibbel tussen Frasier en zijn broer Niles (David Hyde Pierce). Frasier de reboot doet in die zin ook vaak verlangen naar vroegere tijden. Hoewel de rentree van Roz (Peri Gilpin) eind vorig seizoen weer veel goedmaakte. Hopelijk geeft zij verderop in het seizoen weer acte de présence.