Flikken Maastricht: Victor Reinier keert niet terug voor twintigste seizoen

Er komt na het huidige negentiende seizoen ook nog een twintigste seizoen van Flikken Maastricht, maar Victor Reinier zal daarin niet te zien zijn als Floris Wolfs. Dat bevestigt AVROTROS aan Veronica Superguide. De producenten van Flikken Maastricht hebben in overleg met AVROTROS besloten om het personage straks niet terug te laten keren, nadat er klachten binnenkwamen over Reiniers gedrag op de set. Dit alles heeft geen gevolgen voor het huidige negentiende seizoen, dat al helemaal was opgenomen. Angela Schijf zal in het twintigste seizoen wel weer terugkeren als rechercheur Eva van Dongen. Het is nog niet bekend of de rol van Reinier hercast zal worden, of dat Wolfs uit de serie zal worden geschreven en Eva gekoppeld zal worden aan een nieuwe politie-partner. Volgens AVROTROS moeten de scenaristen namelijk nog beginnen met het schrijven van het twintigste seizoen.