Flikken Maastricht: seizoen 19 gaat in februari van start bij de NPO

Het negentiende seizoen van Flikken Maastricht is vanaf vrijdag 7 februari wekelijks te zien op NPO 1 en NPO Start. Dat maakte AVROTROS vandaag bekend via social media. Waarschijnlijk is de reeks ook weer wekelijks online vooruit te kijken op NPO Plus. De misdaadserie speelt zich af in en nabij Maastricht, en volgt onder meer de politie-partners Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). De finale van seizoen achttien eindigde met een grote cliffhanger waarbij spoiler Wolfs ernstig gewond raakte en Eva door een auto werd aangereden. Was het Wolfs die achter het stuur zat of toch niet? De laatste aflevering van het achttiende seizoen van Flikken Maastricht werd op tv door bijna 1,4 miljoen mensen bekeken. Het drama is een Nederlandse spin-off van de Vlaamse serie Flikken Gent en kreeg zelf ook een spin-off die zich afspeelt in Rotterdam.