Find Me Falling: smakeloos maar ook charmant • Vandaag

© Netflix

Harry Connick Jr. speelt een uitgerangeerde rockster (een type Dave Grohl) in stompzinnig romantisch drama.

Harry Connick Jr., de charmante crooner bekend van laagdrempelige jazz, speelt in Find Me Falling rockster John Allman, wiens carrière in het slop is geraakt. Met een tribaltatoeage op zijn arm en een groot kompas op zijn borst heeft de zanger wel wat weg van Dave Grohl, de frontman van de Foo Fighters. Niettemin koopt Allman een huisje op Cyprus om te kunnen vluchten van zijn misère. Maar de woning, gelegen op een klif, blijkt een geliefde plek voor Cyprioten en buitenlanders om zelfmoord te plegen. Sterker nog: Allman is al op zijn eerste dag getuige van hoe een jongeman van een rots afspringt.

Die premisse lijkt rechtstreeks afkomstig uit de Australische televisieserie Totally Completely Fine, dat ook draait om een huis en een zelfmoordspot. Maar Find Me Falling draait niet om springen (jumping) maar om vallen, om falling in love om precies te zijn. In zekere zin is dat hele zelfmoordelement in de film dan ook volstrekt gratuit. De Griekse arts Sia (Agni Scott) is trouwens de vrouw op wie Allman valt. Sia is een afkorting van Athanasia, maar Allman begint haar al snel Euthanasia (euthanasie) te noemen. Erg grappig is dat niet. Gelukkig heeft Connick Jr. wel zijn innemende persoonlijkheid en zet hij een lekker ontwapenend personage neer.

© Pavlos Vrionides / Netflix

Maar zou hij een rockster kunnen zijn geweest, die volgens de film ooit affaires had met Cameron Diaz en Tyra Banks? Nee, de beste man is al 29 jaar getrouwd. Dat interesseert de kijker vast weinig. Wie wil genieten van Find Me Falling moet zijn verstand op nul zetten.