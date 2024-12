Fight Night: The Million Dollar Heist S01E01: schmierende gangsters in Atlanta SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Peacock / SkyShowtime

Kevin Hart betoont zich opnieuw een gemankeerd drama-acteur in op waargebeurd verhaal gebaseerde minireeks over de rentree van Muhammad Ali in 1970.

Het is oktober 1970. Na 3,5 jaar uit de sport te zijn verbannen, vanwege zijn weigering om het Amerikaanse leger te dienen in Vietnam, keert Muhammad Ali (Dexter Darden) weer terug in de ring. Het gevecht vindt plaats in Atlanta, waar Ali zich al aan het voorbereiden is. Hij wordt beschermd door rechercheur J.D. Hudson (Don Cheadle). Nadat Ali wint wordt er breeduit feestgevierd, vooral in de zwarte gemeenschap. Kruimeldief Gordon Williams (Kevin Hart) is de organisator van een grote fuif in een riante villa. Daar heeft hij vooral rijke, zwarte buurtgenoten uitgenodigd.

Aan het einde van de aflevering is te zien hoe twee mannen met afgezaagde shotguns zich verzamelen bij de voordeur. De rest is geschiedenis: Fight Night: The Million Dollar Heist is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, over een roofoverval die uren duurde en waarbij een miljoen dollar (ruim acht miljoen vandaag de dag) werd buitgemaakt. Williams wordt al snel als verdachte aangemerkt. Maar hij kreeg de opdracht voor de organisatie van het feest van maffioso Frank Moten (Samuel L. Jackson) en zijn kompaan Richard Wheeler (Terrence Howard).

© Peacock / SkyShowtime

Buiten kijf staat dat de serie voor de acteurs een excuus is om zich uit te dossen in typische seventies pooier-outfits. Jackson speelt weer eens een rol die schuurt tegen zijn acteerwerk in Pulp Fiction (1994); Howard draagt een potsierlijke pruik. En Kevin Hart kan eigenlijk niet meer dan een gefictionaliseerde versie van zichzelf spelen. Dat laatste is wel de achilleshiel van Fight Night: The Million Dollar Heist. De serie is een misdaaddrama, dus moet Hart iets meer dan zijn komische timing tonen, en dat kan hij simpelweg niet. Dat resulteert in een groot contrast met bijvoorbeeld het acteerwerk van Cheadle, die zijn personage diepgang en kwetsbaarheid geeft.