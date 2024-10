FBI: Most Wanted: vierde seizoen gaat in november van start bij Veronica

Het vierde seizoen van FBI: Most Wanted is vanaf 3 november elke zondagavond te zien bij Veronica. Er wordt gestart met elke week een dubbele aflevering, maar vanaf 8 december worden er vervolgens steeds drie afleveringen achter elkaar uitgezonden. FBI: Most Wanted was in 2019 de eerste spin-off van het succesvolle misdaaddrama FBI. De aftakking richt zich op een FBI-eenheid die zich bezighoudt met het traceren van de meest gezochte criminelen in Amerika. Dylan McDermott (The Practice) is vanaf dit seizoen te zien als de nieuwe teamleider Remy Scott. In de première onderzoekt de FBI de connectie tussen een moord op vier familieleden en de verkoop van illegale wapens. De reeks bestaat uit in totaal 22 afleveringen. FBI: Most Wanted wordt gemaakt door showrunner René Balcer en tv-producent Dick Wolf, die eerder ook samen werkten aan een aantal Law & Order-series. In Amerika is momenteel het zesde seizoen te zien op televisie.