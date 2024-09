FBI: eerste vijf seizoenen komen in oktober naar Videoland

De misdaadserie FBI verschijnt bij Videoland: vanaf zaterdag 5 oktober kun je bij de vod-dienst kijken naar de eerste vijf seizoenen. Het drama draait om de agenten van het FBI-kantoor in New York, waar onder meer de ervaren agente Maggie Bell (Missy Peregrym) gevolgd wordt. Haar partner is de onlangs in dienst getreden Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki), een oud-militair die eerder als undercover werkte bij de drugsafdeling. In de eerste aflevering krijgen de FBI-agenten te maken met een dubbele bomaanslag in een appartementencomplex, waarbij 27 mensen om het leven komen. FBI werd bedacht door Dick Wolf, bekend van Law & Order en Chicago Fire. Net als die twee tv-series kreeg ook FBI een aantal spin-off's, in de vorm van FBI: Most Wanted en FBI: International. In Amerika gaan op 15 oktober nieuwe seizoenen van alle drie de FBI-series van start op televisie. Hier is Nederland is FBI te volgen bij zender Veronica.