Faye: niet erg kritisch, wel een fijne bloemlezing

Documentairemaker Laurent Bouzereau (Natalie Wood: What Remains Behind, 2019) windt er geen doekjes om. Hij heeft in zekere zin de regie over zijn film uit handen gegeven aan zijn onderwerp. Actrice Faye Dunaway bepaalt al in het openingsshot van Faye tijdens een interview hoe ze gefilmd wil worden. Even later zevert ze over haar drinken (‘ik wilde een glas water, geen fles) en haar stoel (‘dit is de slechtste zitplek ter wereld’). Bouzereau valt meteen met de deur in huis: Faye Dunaway is een begenadigd actrice én een ‘moeilijk’ mens. Waar moeilijk in Hollywood vaak een misogyn eufemisme is voor sterke vrouw met een mening, zijn er eveneens filmboeken volgeschreven over Dunaways soms abominabele gedrag op de set.