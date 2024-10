Family Pack (Loups-Garous): slap middeleeuws avontuur

Het uit Parijs afkomstige gezin van Marie (Suzanne Clément) en Jérôme (Franck Dubosc) is tijdens hun vakantie op het Franse platteland neergestreken bij Jérôme’s vader Gilbert (Jean Reno). Het gaat niet zo goed met grootvader: hij lijdt aan dementie en herkent zijn eigen zoon niet meer. De ziekte verdwijnt spontaan als het gezelschap, inclusief de zoon (Raphaël Romand) en dochter (Lisa Do Couto), tijdens het spelen van een mysterieus bordspel worden gekatapulteerd naar het jaar 1497. Toen stond Gilberts huis overigens al op dezelfde plek. Maar de woning ziet er wel een stuk primitiever uit.

Tijdens de reis door de tijd hebben de personages ook allemaal een speciale gave gekregen. Zo is dochterlief nu onzichtbaar, de zoon ijzersterk. Jérôme kan andermans gedachten lezen. Dit alles, een spel met bovennatuurlijke elementen, doet denken aan Jumanji (1995). Family Pack moet het in die zin niet hebben van eigenheid. En zelfs de mise-en-scène oogt artificieel. De avonturenfilm werd gefilmd op een set in Praag die eerder al was gebruikt voor Knightfall, een serie van de History Channel die zich afspeelt aan het begin van de veertiende eeuw.

Dat de wereld er twee eeuwen later, in 1497, evident anders uitzag, deert de makers van Family Pack geenszins. Je kan ze niet betrappen op een oog voor detail en de monsters die de familieleden moeten afmaken om weer in de juiste tijd te geraken ogen potsierlijk. Wat wel werkt is Jean Reno als een onvervalste, cynische mopperkont. En ook Cléments personage is vermakelijk: zij, een échte eenentwintigste-eeuwse onafhankelijke vrouw, komt meteen in conflict met de vrouwen hatende mores uit de vijftiende eeuw – en dat levert geestige frictie op. Maar verder heeft Family Pack niet erg veel wezenlijks te melden.