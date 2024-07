Family Law S01E01: de kille hoofdpersoon ontdooit geleidelijk

De boodschap ligt er dik bovenop in verder onderhoudend advocatendrama over een alcoholistische strafpleiter die zich probeert te herpakken.

Het leven van strafpleiter Abby Bianchi (Jewel Staite) komt op zijn kop te staan als ze op een dag tijdens de behandeling van een rechtszaak ineens begint over te geven. Een omstander filmt het tafereel, en de video gaat viral. Bianchi, die een notoire alcoholist blijkt, wordt geschorst en door de orde van advocaten gedwongen om in therapie te gaan en zich te melden bij Anonieme Alcoholisten. Ook wordt ze door haar echtgenoot Frank (Luke Camilleri) uit huis gezet en mag ze haar twee kinderen alleen nog op gezette tijden zien.

Niettemin eist Bianchi al snel haar eigen zaak op, die draait om een vrouw die alimentatie eist van de man (de spermadonor) die haar hielp haar dochter op deze wereld te zetten. Klinkt slinks: de man in kwestie deed het om de vrouw aan een kind te helpen. Maar Bianchi ziet vooral dollartekens; een deel van de ‘opbrengst’ zou direct doorgestort worden in de kas van haar vaders kantoor. Toch gaat het allemaal ietsjes anders, en begint Bianchi’s kille hart langzaam te ontdooien; ze zoekt namelijk naar een compromis. Ze toont als het ware een greintje medemenselijkheid – en dat kan je eigenlijk niet gebruiken in de hardvochtige wereld van de advocatuur, is de suggestie.