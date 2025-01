Fake Profile S02E01: personages puur gedreven door hun libido Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het tweede deel van smeuïge maar stompzinnige Colombiaanse telenovela met thrillerelementen leunt opnieuw opzichtig op potsierlijke wendingen.

Het eerste seizoen van de Colombiaanse telenovela met thrillerelementen Fake Profile (Perfil Falso) was smeuïg, maar vooral zeer lachwekkend. Hoofdpersoon Camila (Carolina Miranda) kreeg een relatie met kwezel Miguel (Rodolfo Salas). Maar Miguel bleek getrouwd en een pathologische leugenaar. En Miguels echtgenote Ángela (Manuela González) besloot een poging te doen om Camila te vermoorden. Daar slaagde ze niet in en door een ongeloofwaardige samenkomst van omstandigheden wist Miguel zich over een gewonde Camila te ontfermen – terwijl hij weet had van Ángela’s daad.

Het tweede deel komt weer met een reeks aan potsierlijke wendingen. Dat begint allemaal met drie mannen, waaronder Ángela’s broer Adrián (Mauricio Hénao), die in 24 uur tijd dood worden aangetroffen. Precies op het moment dat Camila in het huwelijk treedt met haar nieuwe liefde (en redder) David (Lincoln Palomeque). Saillant is dat Camila deze mannen alle drie voor het laatst zag. Evenals het feit dat Miguel haar is beginnen te stalken. Hij voelt nog veel voor haar en belt haar voortdurend anoniem. Zou hij iets met de moorden te maken hebben, als retributie voor het feit dat hij Ángela bleef steunen?

Ángela vermoordde vorig seizoen haar vader Pedro (Victor Mallarino) en is intussen, na achttien maanden celstraf, alweer vrij. Ook zij wordt aangemerkt als potentiële verdachte. Maar Camila kan eveneens de schuldige zijn. In de openingsscène vraagt haar traumatherapeut haar over haar dromen over Miguel: ‘Hebben jullie daarin seks?’ In een flard is te zien hoe Camila en Miguel de liefde bedrijven. Toch antwoordt ze: ‘Nee.’ Misschien is dat moment wel exemplarisch voor Fake Profile, een serie waarin alle personages doen alsof ze niet dondersgoed weten dat ze worden gedreven door hun ego en hun libido.