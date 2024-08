Face to Face: derde seizoen gaat in september van start bij de NPO

Het Deense misdaaddrama Face to Face keert in september terug naar televisie met een derde seizoen: vanaf zaterdag 7 september is de reeks te zien op NPO 3 en NPO Start. Verder zijn alle afleveringen vanaf donderdag 29 augustus al te streamen via NPO Plus. In elk seizoen van Face to Face staat een ander personage centraal. De derde reeks richt zich op zakenman en CEO Holger Lang (Lars Mikkelsen uit The Killing), die eerder al opdook in een aflevering van het eerste seizoen. Hij krijgt op een dag een zeer verontrustende video in handen, waarop te zien is hoe zijn dochter - en beoogde opvolger - wordt vermoord. Al vrij snel begint hij te vermoeden dat haar broer (Pilou Asbæk) iets met haar dood te maken heeft. De serie is afkomstig van regisseur Christopher Boe (Kriger), die met Lasse Kyed Rasmussen (Below the Surface) aan de scripts werkte.