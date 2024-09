Everything Calls for Salvation S02E01-02: een gemankeerde maar idealistische hoofdpersoon

Het tweede seizoen van Everything Calls for Salvation (Tutto Chiede Salvezza) opent met een voogdijzaak. De emoties lopen hoog op. Daniele (Federico Cesari) en Nina (Fotinì Peluso) hebben een baby’tje gekregen. Maar het botert niet meer tussen de twee. Later in de aflevering merkt Nina woedend op dat ze Daniele niet vertrouwt met hun kind, want hij zal hun dochter wel achterlaten terwijl hij zelf gaat zuipen. Het is evident dat er iets is gebeurd dat tot gevolg heeft gehad dat de liefde niet meer is. Maar het hoe en wat blijft vooralsnog onduidelijk.