Everyone But Us S02E01-02: irrationale maar begrijpelijke gedragingen

© Warner Bros.

De relatie tussen de zwangere Hilma en haar lover Ola heeft het flink te verduren aan het begin van deel twee.

Als de zwangere Hilma (Alba August) en haar partner Ola (Björn Gustafsson) op een feestje Hilma’s ex tegenkomen, is het meteen hommeles. Ola gedraagt zich jaloers; als de gebeten hond. Op zich begrijpelijk: het stel is ‘onvrijwillig kindloos’ en al lange tijd bezig om daar verandering in aan te brengen. Als je dan de ex-partner van je partner treft, denk je wellicht bijna instinctief: hoe zou het hem zijn vergaan? Zou ze met hem wel makkelijk zwanger zijn geworden? Een irrationale gedachte. Maar aangezien het aan het begin van het tweede seizoen niet erg goed botert tussen de twee hoofdpersonen, ook een begrijpelijke gedachte.

Pas op. Spoiler.

De openingsaflevering van het tweede deel eindigt met een veeg teken. Tijdens een echo krijgt Hilma ogenschijnlijk niet het nieuws dat ze wil horen. Even later vertelt de verloskundige dat Hilma’s lichaam bezig is de foetus af te stoten. Je zou op banale wijze kunnen stellen: het hele eerste deel van de serie is voor niets geweest, alle dramatische beslommeringen kunnen weer opnieuw. Dat is evenwel niet waar: Hilma en Ola moeten ditmaal van nog verder komen om weer zwanger te worden en om überhaupt weer een liefdevolle relatie te scheppen.

© Warner Bros.

Want die relatie heeft het flink te verduren. En in de tweede aflevering verschuilt Ola zich achter zijn werk, terwijl Hilma in het ziekenhuis wacht op de miskraam die gaat komen. Dat beeld, van een vrouw zielsalleen, die misschien uit schaamte haar familie niet durft te informeren, voelt zeer pijnlijk. Net zoals de toon, die aan het begin van het tweede seizoen een stuk grimmiger is. Er valt simpelweg, in tegenstelling tot het eerste seizoen, weinig meer te lachen. Het valt te hopen dat het gebrek aan humor gaandeweg wel weer wordt gecompenseerd.

© Warner Bros.

Hoewel het vooral interessant is om te aanschouwen welke evolutie, of revolutie, de relatie tussen de twee begin-dertigers dit seizoen gaat doormaken.