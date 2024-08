Emily in Paris S04E01-02: onverminderd sprankelend titelpersonage Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

© Stephanie Branchu / Netflix

Makers van trefzekere dramedyreeks over de bergen en dalen van een Amerikaanse in Parijs laveren telkens knap tussen hoge en lage cultuur.

‘Deze vrouw ruïneerde de levens van deze familie.’ Het vierde seizoen van Emily in Paris begint met een video die viral gaat, waarin Emily Cooper (Lily Collins) door Timothée (Victor Meutelet) aan de schandpaal wordt genageld. Dat het huwelijk van Gabriel (Lucas Bravo) en zijn zus Camille (Camille Razat) geen doorgang kon vinden, is onmiskenbaar haar schuld. Zoals wel vaker in de dramedyreeks spreken personages niet de volledige waarheid. Cooper ís verantwoordelijk, maar ook Gabriel, Camille en Sofia (Melia Kreiling) spelen een sleutelrol in dit debacle. Maar de waarheid onder ogen komen is soms moeilijk.

Bovenal wordt in de tweede aflevering nog eens subtiel aangestipt dat de verhaalwereld van Emily in Paris uitpuilt met ‘mensen die vooral om zichzelf geven’. En Cooper manifesteert zich als een opportunist wanneer een door haar bedachte reclamecampagne problemen oplevert. Een video voor een uit Parijs afkomstig modemerk focust op de liefde tussen Alfie (Lucien Laviscount) en Cooper. Maar de twee zijn al uit elkaar. Kan Cooper Alfie overreden om toch met haar te zoenen tijdens een tenniswedstrijd op Roland Garros, waar de video in première gaat? Alfie betoont zich sportief, maar maakt na de kus duidelijk dat hij zich niet nogmaals voor haar karretje laat spannen.

© Stephanie Branchu / Netflix

Cooper heeft immers nog steeds een oogje op Gabriel. Zij helpt hem zoeken naar Camille, die sinds de mislukte bruiloft vermist is. Het lijkt erop dat Camille in Griekenland is, bij haar maîtresse Sofia. Daar grapt Mindy (Ashley Park) weer over: ‘Twee vrouwen in pluizige gewaden zitten aan elkaars pita’s.’ Het is een ordinaire grap, maar hij werkt wel. Misschien ook wel tekenend voor de wijze waarop observaties over de hoge en de lage cultuur elkaar voortdurend afwisselen in de serie: de makers weten zelfs een diepzinnige bespiegeling van Luc (Bruno Gouery) over filmmaker Michelangelo Antonioni tussen de bedrijven door te fietsen.

© Stephanie Branchu / Netflix

Emily in Paris heeft qua veelzijdigheid nog geenszins aan kracht ingeboet. Cooper is nog steeds die sprankelende modekenner. Ze is nu alleen iets ouder en wijzer, hoewel de ware liefde die levenservaring soms als sneeuw voor de zon doet smelten.