Elsbeth: spin-off-serie van The Good Wife komt naar Net5

Na het inmiddels geëindigde The Good Fight kreeg de serie The Good Wife eerder dit jaar een tweede spin-off in de vorm van Elsbeth, dat hier in Nederland vanaf zaterdag 14 september te zien zal zijn op Net5. Carrie Preston (True Blood) geeft in het komische drama opnieuw gestalte aan de eigenzinnige Elsbeth Tascioni, die na haar carrière als advocaat in Chicago haar unieke kijk op misdaad nu gebruikt om de politie van New York te ondersteunen. De serie is geen 'whodunit': aan het begin van elke aflevering is te zien wie de misdaad pleegt en hoe. Zo opent de première met een theaterregisseur die de moord op een student probeert te doen voorkomen als zelfdoding. Cara Patterson (Turner & Hooch) is te zien als Kaya Blanke, een NYPD-detective die met Elsbeth bevriend raakt, en Wendell Pierce (Suits) speelt de sceptische politiebaas Charles Wagner. De misdaadserie werd ontwikkeld door Robert en Michelle King, die eerder ook verantwoordelijk waren voor The Good Wife, The Good Fight en het recente Evil met Katja Herbers.