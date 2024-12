Dream Productions S01E01-02: liefdevol portret van de puberteit Disney+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Disney / Pixar

Animatieserie van Pixar die zich afspeelt in de verhaalwereld van Inside Out draait om de droomregisseurs die met wisselend succes de dromen van de 12-jarige Riley regisseren.

De animatiereeks Dream Productions is een zogeheten intersequel; een tussenvervolg dat zich afspeelt tussen Inside Out (2015) en Inside Out 2 (2024). De hoofdpersoon is opnieuw Riley Anderson (Kensington Tallman), een nu 12-jarige tiener wiens dromen worden geregisseerd door droomregisseur Paula Persimmon (Paula Pell uit Girls5eva). Persimmon en haar team van coregisseurs bedenken al jaren de leukste dromen en de meest toepasselijke nachtmerries voor Riley. Maar het kind wordt een puber, en de regisseurs bewegen maar moeilijk mee. De jonge regisseur Xeni (komiek Richard Ayoade klinkt even bijdehand als altijd) moet daar verandering in brengen.

Xeni is een dagdroomregisseur, en precies dat doen pubers zoals Riley; dagdromen. Scenarist Mike Jones, onder meer bekend van Soul (2020), brengt die wasdom in Dream Productions terug tot de essentie. Zoals in een scène waarin Riley wordt geacht haar moeders ietwat kinderachtige jurk te dragen naar het jaarlijkse bal. In een droom, een openbaring, ziet ze dat ze haar moeder simpelweg 'nee' moet verkopen. Ze wil een sprankelender outfit dat meer bij haar leeftijd past. Maar het kan ook andersom, zoals wanneer Riley in de klas wordt betrapt met een frivool stuk speelgoed – klasgenoten beginnen te lachen; ben je daar niet te oud voor? Maar Riley beleeft er nog plezier aan.

© Disney / Pixar

Ondertussen proberen de droomregisseurs in Rileys psyche de dromen en nachtmerries te spiegelen aan de toekomst die de tiener voor zich ziet. Dat blijkt moeilijk; de grillen van een puber betonen zich onvoorspelbaar. Maar Dream Productions is geen subtiele kritiek op pubers of jeugdigheid, maar eerder een uiterst liefdevol portret van hoe onze dromen letterlijk (in onze slaap) en figuurlijk (in ons leven) tijdens die roerige periode van adolescentie wezenlijk veranderen.