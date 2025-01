Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever: kwakzalver of profeet? Netflix , Film , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Gewiekst portret van miljonair Bryan Johnson, die via verjongingstherapieën onsterfelijk probeert te worden, voegt weinig toe aan het debat rondom dit onderwerp.

De 47-jarige miljonair Bryan Johnson streeft ernaar om eeuwig te leven. Zijn hele bestaan staat in het teken van sporten, diëten en verjongingstherapieën. Dankzij zijn methode is hij naar eigen zeggen al jaren jonger geworden. Die bespiegeling is al jaren voer voor een keur aan spottende memes op sociale media. Misschien wel omdat Johnson er gewoon uitziet als een afgetrainde, gezonde man van 47. Niettemin geeft documentairemaker Chris Smith (Wham!, 2023) de kijker een blikje achter de schermen in Johnsons villa, waar hij met zijn zoon Talmage en zijn communicatiedirecteur de wereld deelgenoot probeert te maken van zijn filosofie.

Smiths opzet is gewiekst. Het eerste deel van de film draait vooral om Johnson, die gefilmd in ontbloot bovenlijf geënthousiasmeerd vertelt over gentherapie, vegan eten en workouts. Voor even lijkt het alsof Smith meedeint met de miljonair. Maar gaandeweg filmt hij ook perversiteiten, zoals het feit dat Talmage zijn vader frequent plasma doneert. Stuitender zijn de verklaringen van wetenschappers die Johnson neerzetten als een charlatan. En zijn programma, getiteld Blueprint, als kwakzalverij. Maar Smith legt niet per se de nadruk op dat aspect; die getuigenissen voelen meer aan als een plichtmatige vorm van wederhoor.

© Netflix

Je kan Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever op verschillende manieren zien. Als een film over een man met een getraumatiseerd verleden (een slechte vader, een jeugd in de Mormoonse kerk) die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of als een film over een zelfbenoemde profeet die op een gegeven moment zelfs veinst in navolging van Jezus over water te kunnen lopen. Erg nuttig is de documentaire niet. Iedereen wil het eeuwige leven. Maar het werkwoord leven betekent ook be(leven). De vraag die niet wordt beantwoord is: als je alleen maar bezig bent met overleven, is het leven dan nog wel plezierig?