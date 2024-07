Doctor Climax S01E01: aanstekelijke Thaise komediereeks over seksuele voorlichting Netflix , Serie , Recensie • 13-06-2024 • leestijd 2 minuten • 365 keer bekeken • bewaren

In de jaren zeventig moet dokter Nat zichzelf en de lezers van zijn sekscolumn seksueel zien te bevrijden.

Een vrouw vertelt hoe haar lichaam langzaam is veranderd. Op het toilet in haar appartement leest ze een sekscolumn in een krant terwijl ze masturbeert. Later in de eerste aflevering van Doctor Climax is te zien hoe ze tot een climax komt, verbeeld met visuele metaforen: onstuimige golven die klotsen op de branding; een smeulend shot vol vuur en vlam waarin wordt gesuggereerd dat de duivel haar oraal bevredigt. Maar de verklaring voor dit alles is een stuk eenvoudiger: dokter Nat (Ter-Chantavit Dhanasevi) is begonnen met het optekenen van zijn ideeën over seks en seksualiteit in een wekelijkse rubriek.

De vrouw uit de openingsscène is een van de eerste ‘patiënten’ die profiteert van Nats nauwgezette seksuele advies, in dit geval over masturbatie en het bereiken van een orgasme. De serie speelt zich af in het Thailand van de jaren zeventig, toen het taboe en zelfs verboden was om over dit onderwerp te schrijven. Dus werkt Nat onder het alter ego Doctor Climax. Dhanasevi geeft gestalte aan een medisch professional wiens eigen seksleven met zijn vrouw tamelijk is ingedut, terwijl hij in zijn schrijfsels juist blijk geeft van grote seksuele kennis – hij zal zichzelf, en de relatie met zijn partner, in die zin ook moeten herontdekken.

Regisseur Pairach Khumwan gebruikt in de montage allerlei koddigheden om die gedachte te onderschrijven, zoals wanneer een shot van Nat in zijn praktijk tussen de benen van een vrouw overgaat in een shot van grafisch ontwerper Linda (Goy-arachaporn Pokinpakorn) die met een loep het artwork bij Nats column tekent.

Terug naar die vrouw uit de openingsscène, ze heeft een hoog libido, constateert Nat, maar daar is niks mis mee, tekent hij op in zijn volgende column. Dat is natuurlijk. Klinkt misschien met de blik van nu doodnormaal, maar het geestige aan Doctor Climax is juist dat de serie laat zien hoe men, waaronder de politie, zo’n openhartige columnist destijds als absurd en gevaarlijk beschouwde. Politieagenten zitten Nat, of Doctor Climax, dan ook snel op de hielen. Maar de seksuele bevrijding geeft hem ogenschijnlijk genoeg brandstof om verder te gaan, blijkt al snel in deze aanstekelijke komediereeks.