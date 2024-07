Dirty Pop: The Boy Band Scam S01E01: opzienbarend kijkje achter de schermen Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Zeer intrigerende driedelige documentairereeks haakt in op Lou Pearlman, de charlatan achter de boybands The Backstreet Boys en *NSYNC.

‘Als je een deal maakt met de duivel, moet je niet verwachten dat hij ook op komt dagen als de duivel.’ Deze omineuze zin komt uit de mond van Chris Kirkpatrick, een zanger die jarenlang onderdeel was van de boyband *NSYNC. Kirkpatrick doelt op Lou Pearlman, de zakenman die in de jaren negentig eerst The Backstreet Boys groot maakt, voordat hij *NSYNC opricht. Pearlman liet deze muziekgroepen eerst ervaring opdoen in Duitsland, alvorens hij ze de Amerikaanse markt liet bestormen. Betaald kregen de leden nauwelijks, terwijl Pearlman miljoenen verdiende. Dus ontstaat er op een gegeven moment een revolte.

Dirty Pop: The Boy Band Scam is om meerdere redenen interessant; de driedelige reeks geeft een opzienbarend kijkje achter de schermen bij de twee boybands en Pearlman wordt ontmaskerd als een kwaadaardige charlatan. Ook oud-leden van The Backstreet Boys AJ McLean en Howie Dorough blikken terug op deze tijd en leveren commentaar onder homevideo’s waarin te zien is hoe de jongens zich voorbereiden op hun tours. De basis van de serie wordt gevormd door een video die Pearlman ooit opnam waarin hij zijn bedrijfsmodel uit de doeken doet. ‘Ik zoek knappe kids die goed kunnen zingen’, vertelt hij in de camera. En wanneer zijn boybands niet hip meer? ‘Als God stopt met het maken van kleine meisjes.’

© Netflix

Anderen omschrijven Pearlman als ‘een goede verkoper’. Maar de muzikanten omschrijven ook hoe ze op een gegeven moment doorkrijgen dat ze wel erg vaak moeten optreden voor groepen investeerders die Pearlman probeert in te palmen – en dat heeft weinig met hun muziekcarrière te maken. Titels als Dirty Pop: The Boy Band Scam werpen een nieuw, akelig licht op de jaren negentig. Waar buitenstaanders dachten dat het bij die boybands pais en vree was, lag dat in de werkelijkheid evident anders.