Diane von Fürstenberg: Woman in Charge: smeuïg maar tam portret van modeontwerpster Disney+ , Film , Recensie • 25-06-2024

De makers lijken het niet aan te durven om in dit levensportret van de vrouw achter de wereldberoemde wikkeljurk écht diep te graven.

Modeontwerpster Diane von Fürstenberg klimt blootvoets in de gootsteen van de prachtige badkamer van haar New Yorkse appartement. Hurkend voor de spiegel bereidt ze de dag voor. Voor de camera vertelt ze dat ze zich altijd aangetrokken heeft gevoeld tot rimpels, en dat ze zich om die van haar niet kan schamen. Dit moment, ergens aan het begin van Diane von Fürstenberg: Woman in Charge oogt spontaan en geënsceneerd tegelijk. Misschien wel omdat von Fürstenberg naast een inzicht in de mode ook beschikt over een zeker acteertalent.

Niettemin doen documentairemakers Thrish Dalton en Sharmeen Obaid-Chinoy in deze intieme openingsscène hun best om ietsjes af te wijken van de conventies van de traditionele documentaire. Hoewel niet veel later toch veel sprekende koppen waaronder Hilary Clinton, televisiepresentator Seth Myers en auteur Fran Lebowitz, in beeld verschijnen en de film weer op lineaire wijze wordt voortgezet. Zo laten Dalton en Obaid-Chinoy zien hoe von Fürstenberg wordt geboren in een Belgisch joods gezin. Haar moeder overleefde de concentratiekampen en zet haar in 1946 op de wereld.

Twee decennia later maakt von Fürstenburg in de Verenigde Staten furore als de ‘heruitvinder van de jurk’. Haar wikkeljurk is een groot succes en in de film is ook de recente revival van het kledingstuk te zien dat eigenlijk nooit uit de mode is geraakt. Ondertussen laat het privéleven van de hoofdpersoon zich als enerverend omschrijven. Ze datet erop los, heeft vaste relaties en scharrels. Beleeft in een weekend onenightstands met Warren Beatty en Ryan O’neal, en weigert een triootje met David Bowie en Mick Jagger.

Uiteindelijk huwt ze filmproducent Barry Diller, die ze leert kennen na haar huwelijk met de Duitse prins Egon von Fürstenberg, met wie ze twee kinderen krijgt. Dan komt haar leven enigszins na een rumoerige passage in Bali in ietwat rustiger vaarwater. De makers hangen die episoden weer op aan de feministische beweging eind jaren zestig, waar von Fürstenberg een onderdeel van was evenals de aidsepidemie, die ernstige gevolgen had voor de vriendenkring van de ontwerpster.

Misschien wel het meest fascinerend is toch die nadruk op de wikkeljurk, die in die tijd en vandaag de dag nog steeds, betaalbaar was. Je zou kunnen zeggen dat von Fürstenberg, die naar verluidt beschikt over een vermogen van 300 miljoen dollar, de mode toegankelijker maakte. De hoofdpersoon zegt dat dit ook vooral uit idealistische overwegingen is. Maar als ze in de jaren negentig op televisie plaatsneemt in een keur aan verkoopprogramma’s, dan lijkt ze ook een andere duidelijke intentie te hebben.

De makers laten hun kans echter liggen om op dat punt eens dieper te graven. Hun documentaire is zoals wel veel documentaires die de laatste tijd bij streamingdienst Disney+ verschenen (zie Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story) tam en kritiekloos. Je wil eigenlijk toch de misschien ietwat imperfecte mens achter de modeontwerpster zien, en die houdt zich in deze film vooral schuil achter een muur van smeuïge anekdotes.