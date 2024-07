Desperate Lies S01E01: onbedoeld hilarisch (en tenenkrommend slecht) sprookje Netflix , Serie , Recensie • 05-07-2024 • leestijd 2 minuten • 607 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een vrouw wordt zwanger van twee mannen in potsierlijke soap die graag een thrillerreeks wil zijn.

Superfoetatie is een uiterst zeldzaam fenomeen waarbij een vrouw zwanger is van twee mannen. Ze draagt dan twee foetussen, een twee-eiige tweeling, in zich. Precies dat gebeurt in het potsierlijke Desparate Lies (Pedaço de Mim).

De plot begint bij Liana (Juliana Paes). Ze heeft al enige tijd een kinderwens, maar wil maar niet zwanger worden. Naarstig houdt ze op een kalender bij wanneer ze vruchtbaar is. En zodra het tijd is, seint ze haar partner Tomás (Vladmir Brichta) in voor een vrijpartij. Totdat ze erachter komt dat Tomás een affaire heeft. Om zijn gedrag te legitimeren vertelt hij dat hij het de laatste tijd zo vervelend vindt, al die logistiek om zwanger te worden. Liana is er niet vriendelijker op geworden, zoiets. Pure gaslighting natuurlijk. Maar grappig genoeg neemt ze hem tegen het einde van de eerste aflevering wel weer terug.

© Marcos Serra Lima / Netflix

Wat gebeurt er in de tussentijd? Als de twee even uit elkaar zijn dan heeft Liana een akelige onenightstand met Oscar (Felipe Abib) – je zou kunnen zeggen dat er niet (helemaal) sprake is van consent. Als Liana zwanger blijkt, verdenkt ze Oscar natuurlijk, aangezien het met Tomás maar niet lukte. Maar bij de gynaecoloog blijkt een wonder geschied. Het is moeilijk om tijdens deze sleutelscène je lach in te houden. Desperate Lies wil graag een zwoele, erotische thrillerreeks zijn, maar verzandt telkens in soap-achtige taferelen. Je wil eigenlijk tegen Liana zeggen: 'Ga weg, bij ál die mannen, je hebt niets aan ze.' Maar de hoofdpersoon lijkt bevangen door een soort onhebbelijke vorm van naïviteit.

Deze serie laat zich in die zin beter omschrijven als een onbedoeld hilarisch sprookje dan een serieus drama.