Dertigers: zesde seizoen verschijnt in de zomer van 2025 bij de NPO

Er komt een zesde seizoen van de serie Dertigers. Dat maakten BNNVARA en NPO Start vandaag bekend op Instagram. De nieuwe reeks moet in de zomer van 2025 op televisie debuteren. Dertigers volgt een aantal vrienden van in de dertig, die allemaal worstelen met de uitdagingen van hun generatie en de verwachtingen die bij hun leeftijd horen, zoals het stichten van een gezin en het uitbouwen van een carrière. In het vijfde seizoen, waarvan vanavond de laatste aflevering te zien is op NPO 3, werd een nieuwe vriendengroep geïntroduceerd, waarbij er rollen waren weggelegd voor onder meer Teun Donders (De Stamhouder) en Claire Bender (De Joodse Raad). Overigens ging het vijfde seizoen van de Belgische uitvoering van Dertigers begin deze week van start op VRT 1, waar de reeks ook (bijna) dagelijks te zien is. De versie van onze zuiderburen werd al eerder verlengd met zesde seizoen.