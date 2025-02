Death in Paradise S14E01: een stedeling versus de eilanders

© Lou Denim / BBC Studios

Een detective die niet op het eiland wil zijn doet onderzoek naar de moord op een kersverse politieagent wiens carrière nooit van start zal gaan.

Waar sommige van zijn familieleden al jaren hun brood verdienen in het criminele circuit, weet Benjamin Brice (Anthony J. Abraham) al van jongs af aan dat hij bij de politie wil. Hij verzamelt al zijn moed, meldt zich aan bij de politieacademie en weet te slagen. Uitgerekend in de ochtend van wat zijn eerste werkdag had moeten zijn, wordt zijn levenloze lichaam gevonden in een geul. Het is een tafereel dat lijkt te fluisteren: hier ligt een carrière die nooit op gang kwam.

De tragedie contrasteert mooi met die van de inspecteur die op de zaak wordt gezet. Mervin Wilson (Don Gilet) is eigenlijk van plan om naar zijn huis in Londen te vertrekken. Eindelijk: na een betrekkelijk kort verblijf op het tropische Saint Marie – het personage werd geïntroduceerd in de kerstaflevering voor aanvang van het veertiende seizoen – is hij het eiland zat. Er is nergens airconditioning en hij kan niet eens zijn boodschappen online bestellen. Onderweg naar het vliegveld stuit hij op zijn collega’s bij de geul.

Terwijl agenten Curtis (Ginny Holder) en Thomas (Shantol Jackson) net zijn begonnen met sporenonderzoek, concludeert Wilson al snel dat Brice is vermoord. Dat tafereel signaleert: dit is de detective die nooit van het eiland afkwam. Want Wilson wil deze zaak oplossen.

© Lou Denim / BBC Studios

Death in Paradise was ook even zoekende. Nadat rechercheur Neville Parker (Ralf Little) de serie vorig seizoen verliet omdat hij ging reizen, zocht het televisiedrama naar nieuw bloed. En Wilson is de nieuwe aanwinst. Zijn komst levert meteen een nieuwe dynamiek op. Hij is ongeduldig, het Londense stadsleven gewend, en botst regelmatig met zijn collega’s. Hoewel hij politiecommissaris Patterson (Don Warrington) niet durft tegen te spreken.

Het heeft iets geestigs: Wilson is een rechercheur die uitstekend is in zijn werk, op een plek waar hij niet wil zijn.