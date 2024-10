De Zweedse volksaard en hun gevoel voor humor ontleed Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

Zweedse humor (on)gemakkelijk

De Zweedse volksaard en hun gevoel voor humor ontleed. ‘Ze accepteren dat sociaal verkeer

nu eenmaal ongemakkelijk is.’ Bij de start van dramady Everyone but us duidt cabaretier Jeroen Visser – al jaren woonachtig in Zweden – Scandinavische humor.

Net als zijn vriendin Hilma een miskraam heeft gehad en in een ziekenhuisbed ligt uit te rusten, krijgt Ola een telefoontje van zijn werk. ‘Waar ben je in godsnaam? We zitten op je te wachten voor de presentatie. De klant is helemaal uit Londen komen vliegen. We hebben deze opdracht keihard nodig’, schreeuwt zijn collega van het reclamebureau door de telefoon.

De kijker weet wat er gaat gebeuren, maar dan nog is dat wat volgt ongemakkelijk. Ola sluipt de kamer uit en haast zich naar kantoor. Daar moet hij in een tergend lange meeting aanhoren hoe de klant maar door blijft emmeren over de juiste hond voor de reclamecampagne. ‘Bedankt, maar we kijken nog even verder’, zegt dezelfde klant aan het eind van de presentatie. Ondertussen ziet de kijker Hilma wakker worden en alleen met de bus naar huis gaan.

Het is precies wat de makers van de Zweedse successerie Everyone but us (Alla utom vi) voor ogen hadden: in elke aflevering giert het ongemak door je lijf, terwijl je er tegelijk om moet lachen. Of misschien konden de schrijvers niet anders, want dat ongemak lijkt in de Zweedse genen te zitten....