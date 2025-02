De Jacht op de Mocro Maffia S06E01: fascinerend misdaaddossier in televisievorm Videoland , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Presentator John van den Heuvel verlegt ditmaal zijn focus naar het superkartel in Dubai, waar ook de Mocro Maffia deel van uitmaakt.

De Jacht op de Mocro Maffia laat zich al vanaf 2020 omschrijven als een soort misdaaddossier in televisievorm. De journalistieke serie bijt zich elk seizoen vast in een ander aspect van het onderwerp en fungeert als een soort verdieping van het nieuws. In het zesde seizoen verlegt presentator en misdaadjournalist John van den Heuvel zijn focus naar Dubai en Dublin. Hij schakelt terug naar 15 juli 2017, als er in de Burj Khalifa-wolkenkrabber, een peperduur hotel in Dubai, een bijzonder feest plaatsvindt. Kopstukken van de georganiseerde misdaad, waaronder Ridouan Taghi, zijn daar op uitnodiging van de Ierse bendeleider Daniel Kinahan.

Van den Heuvel noemt deze verzameling van hoge piefen uit het misdaadmilieu het ‘superkartel’, omdat deze mannen gezamenlijk naar verluidt zo’n een derde van de cocaïnehandel in Europa bestieren. En de tijdlijn is belangrijk, bewees de presentator ook in eerdere seizoenen. Zo kan hij laten zien hoe bepaalde relaties, bijvoorbeeld tussen de Mocro Maffia en de Ieren, door de jaren heen bestendigd zijn, bijvoorbeeld door zo’n feest uit de eerste aflevering. Van den Heuvel zet telkens uiteen dat criminele netwerken niet uit het niets ontstaan en neemt uitgebreid de tijd om de dwarsverbanden tussen deze netwerken op minutieuze wijze uit te leggen.

Dat leidt soms ook tot fascinerende conclusies. Verschillende misdaadjournalisten komen aan het woord, en leggen uit dat maffiosi in principe gewoon in Dubai kunnen vertoeven. Zolang ze niet beginnen te moorden, of van andere groteske aangelegenheden worden verdacht. De blik die de aflevering geeft op de gang van zaken in het Arabische emiraat is ronduit wonderlijk. Soms lijkt het alsof er voor criminelen aldaar weinig regels zijn. Maar Van den Heuvel laat opnieuw zien dat niets is wat het lijkt.