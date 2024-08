Alles over tv, series, films en podcasts

De estafette is een wetenschap op zich: ‘Met drie goede wissels kun je tot drie seconden winnen.’ Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De essentie van de estafette is simpel, zegt Brendan Troost, coach van de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg op de 4x100 meter. ‘Hard sprinten, daar draait het uiteindelijk om.’ Toch kan ook een gesmeerde wissel, een soepele overdracht van het stokje (een dunne, metalen cilinder van ongeveer 30 centimeter), het verschil maken.

Per seizoen komen de beste sprinters van Nederland tien tot vijftien keer samen om erop te trainen, op sportcentrum Papendal of tijdens trainingsstages. ‘Dat is meer dan andere landen,’ zegt Troost.

Het is terug te zien in de resultaten. Op de 4x100 meter, waar wissels op topsnelheid worden uitgevoerd, spreekt Nederland internationaal een woordje mee. Bij de recente Europese kampioenschappen in Rome wonnen de mannen zilver en de vrouwen brons. (Bij de 4x400 meter zijn de vrouwen, met Femke Bol en Lieke Klaver, wereldtop, maar op die afstand hebben wissels een kleinere impact.)

De prestaties van de estafetteploegen op de 4x100 meter zijn opmerkelijk, want op individuele nummers komen de Nederlandse sprinters er nauwelijks aan te pas. Bij de 100 en 200 meter op de Spelen van Parijs zal geen oranje shirt te zien zijn, terwijl zowel de mannen als vrouwen zich wisten te plaatsen voor de 4x100 meter.

In de Nederlandse estafetteteams is het geheel dus meer dan de som der delen. ‘Het is evident dat andere landen, zoals Jamaica en Amerika, individueel meer snelheid hebben,’ zegt Troost, ‘maar op de 4x100 meter horen we alsnog bij de beste zestien landen ter wereld.’

Het geheim is de wissel. Een foutloze overdracht van de aluminium cilinder kan veel compenseren, weet Troost, zeker op de 4x100 meter. ‘Stel, je hebt vier lopers met een persoonlijk record van 10,5 seconden,’ rekent hij. ‘Als je hun tijden optelt, kom je op 42 seconden. Met drie goede wissels kun je daar zomaar 2,5 tot drie seconden vanaf halen.’