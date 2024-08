Wat is de beste Nederlandse Zomerhit volgens kenners? Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Jody Bernal

Een zomerhit is pas een zomerhit als het liedje meerdere weken in de bovenste helft van de Top 40 heeft gestaan, in de weken tussen 1 juni en 31 augustus. Maar vraag vijf radio-dj’s naar hun favoriete zonnige hits, en je krijgt toch discussie.

VARAgids vroeg vijf experts, radio-dj’s Emmely de Wilt (NPO Radio 2), Roelof de Vries (NPO Radio 2), Fernando Halman (FunX), Sophie Hijlkema (3FM) en Michiel Veenstra (KINK) om een top 5 te maken van hun favoriete Nederlandse zomerhits uit de afgelopen 25 jaar. Hoe ruimer de keuze, hoe groter de kans dat de winnaar een beperkte achterban zou hebben, was de gedachte.

Vandaar: een keuzelijst met 25 nummers. In de keuzelijst kwamen liedjes die aan genoemde voorwaarde voldeden, en die een zonnig karakter hadden. Dus niet ‘Rain down on me’ van Kane (zomerhit in 2003), of ‘Zoutelande’ van Bløf (2018). Wel: Mart Hoogkamers onweerstaanbare onzinhit ‘Ik ga zwemmen’, en tropische verrassing ‘Jungle’ van Broederliefde, twee liedjes uit de top 5 van Fernando Halman.

Direct na het doorsturen van de keuzelijst kwam er licht protest: in hoeverre is ‘Summerjam 2003’ een Nederlandse productie? Antwoord: de basis is helemaal in Holland gemaakt. En ja, ook bij de winnaar zijn dit soort kanttekeningen te maken, maar hier gaf het on-waar-schijn-lij-ke succes van het liedje (plus het Hollandse productieteam) toch de doorslag. Tot zover, tot zomer!

1. Jody Bernal – Que si, que no (2000)

De afgetekende winnaar van deze verkiezing, werd het vaakst ferm op nummer 1 gezet. ‘Het zijn de blazers. Het is het bijbehorende dansje,’ zegt Emmely de Wilt. ‘Uit de tijd dat iedereen en zijn moeder een latino wilde zijn. Instant hittegolf.’ 3FM’s Sophie Hijlkema valt haar bij: ‘Een liedje dat je alleen fonetisch kunt meebrabbelen, geeft je écht het gevoel dat je op vakantie bent.’

Het lied is een cover van ‘Nuncate deceides’ van de Argentijnse groep El Simbolo, en stond op een cd die Bernal in 1999 cadeau kreeg van zijn Colombiaanse tante. De als baby geadopteerde zanger was net in zijn geboorteland geweest om zijn biologische moeder en familie te ontmoeten, met hulp van het KRO-NCRV-programma Spoorloos. Bernal is al op jonge leeftijd actief in de showbizz, en verschijnt onder meer in de tv-talentenjachten De Soundmixshow (als lid van de Mini-Baritons) en Your Big Break. Aanvankelijk doet ‘Que si, que no’ weinig, maar als eerst clipzender The Box het nummer programmeert en daarna grote radiozenders aanhaken, schiet de single in de zomer van 2000 door naar de nummer-1-positie van de Top 40 en blijft daar liefst 15 weken staan.

Het zorgt ervoor dat Bernal, dan 18 jaar, in rap tempo volwassen wordt. Met alle problemen van dien; in diverse terugblik-interviews vertelt Bernal dat zijn sterrenstatus leidde tot onverantwoorde financiële uitgaven, spanningen in het gezin en een vlucht in drank en drugs. Inmiddels heeft Jody als feest-dj de draad gelukkig weer opgepakt. Roelof de Vries heeft nog een terzijde: ‘Wekenlang op nummer 1, nooit de Top 2000 gehaald. Alsof Nederland zich een beetje schaamt voor de Bernal-hype van de zomer van 2000.’

2. The Underdog Project vs The Sunclub – Summerjam 2003 (2003)

3. De Jeugd van Tegenwoordig – Get Spanish (2011)

4. Guillermo & Tropical Danny – Toppertje! (2006)

5. Vengaboys – We’re going to Ibiza (1999)

