De Affaire: dramaserie verschijnt bij Ziggo

Drie roemruchte affaires worden nogmaals onder de loep genomen door twee onderzoeksjournalisten.

De Nederlandse dramaserie De Affaire komt in oktober naar het aanbod van Ziggo Movies & Series. De driedelige reeks duikt dieper in een aantal beroemde affaires, die door journalisten Tom Waardenburg (Peter Blok) en Dana Lievens (Kiki van Deursen) weer in een nieuw licht worden geplaatst. De eerste aflevering draait om het mislukte fotorolletje van Srebrenica, in aflevering twee komen de afluisterpraktijken van de NSA aan bod en in de derde aflevering staat de ontwikkeling van de Iraanse atoombom centraal. Bijrollen zijn er voor Margo Dames, Sinan Eroglu, Hans Croiset en Roos Ouwehand. Het script komt van Alma Popeyus en Hein Schütz (Moordvrouw) en de regie was in handen van Hanro Smitsman ( Commando's ). De serie werd in 2015 voor het eerst op tv uitgezonden.