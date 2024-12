Daredevil: nieuwe afleveringen in de maak bij Disney+

De voormalige Netflix-serie verhuist eind juni naar Disney+, dat nu tevens aan een nieuw seizoen werkt.

De website Variety bericht dat Disney+ werkt aan nieuwe afleveringen van Daredevil. Matt Corman en Chris Ord (bekend van de actieserie Covert Affairs met Piper Perabo) zijn aangesteld om de nieuwe reeks te schrijven en te produceren. De drie seizoenen van Daredevil waren voorheen te zien bij Netflix, maar omdat Marvel-eigenaar Disney nu een eigen streamingdienst heeft, zullen Daredevil , Luke Cage Jessica Jones en de rest van hun Marvel-series vanaf 29 juni daar beschikbaar komen. Daredevil is ondertussen ook al even te zien geweest in de Marvel-wereld van Disney: hoofdrolspeler Charlie Cox had een cameo in de film Spider-Man: No Way Home . Vincent D'Onofrio was na zijn rol in de Daredevil -serie ook al opnieuw te zien als de Kingpin in de Disney+-show Hawkeye