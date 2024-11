Darby and Joan: eerste blik op tweede seizoen van Australische misdaadserie

De Australische mysterie-serie Darby and Joan kreeg een tweede seizoen en de eerste beelden van de nieuwe reeks zijn nu te bekijken. Het luchtige drama draait om de Britse verpleegster Joan Kirkhope (Greta Scacchi uit Bodies), die in de Australische outback letterlijk in aanvaring komt met ex-agent Jack Darby (Bryan Brown uit Boy Swallows Universe). Aan de start van seizoen twee is er inmiddels een jaar verstreken en is de band tussen de twee erg hecht geworden. Als de reputatie van Darby in gevaar komt probeert Joan hem te helpen om zijn naam te zuiveren. Ondertussen arriveert Darby's ex-vrouw om een onderzoek naar hem in te stellen. Terwijl er een mysterie uit het verleden van de Darby ontrafeld dient te worden, krijgt het duo onderweg te maken met nog meer (kleinere) misdrijven. In Nederland ging het eerste seizoen eind vorig jaar in première op BBC First, maar wanneer het tweede seizoen bij de zender te zien zal zijn is nog niet bekend.