Danni Lowinski komt naar Videoland • 02-07-2018

Alle vier de seizoenen van de advocatenserie worden later deze maand opgenomen in het aanbod van Videoland.

Danni Lowinski is een remake van de gelijknamige Duitse serie. De hoofdrol was voor actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg (ooit tweede in Wie is de Mol?), die in deze versie van de serie gestalte gaf aan het titelpersonage. Danni Lowinski is naast kapster ook een onconventionele advocate. Ze zit met haar eigen 'praktijk' middenin een winkelcentrum, waar ze voor slechts 1 euro per minuut de gemiddelde burger van juridische bijstand voorziet. Bijrollen waren er voor Michiel Romeyn, Nyncke Beekhuyzen en Christopher Parren. De serie maakte vier seizoenen vol op SBS 6. Tijdens het vierde seizoen liepen de kijkcijfers wat terug, waarna SBS besloot om geen vijfde seizoen te bestellen. Volgens de zender trok een aflevering van Danni Lowinski toen minder dan een miljoen kijkers, terwijl series als Celblok H en Dokter Tinus telkens boven een miljoen kijkers zaten.