Dalgliesh: eerste blik op derde seizoen van Britse misdaadserie

Het derde seizoen van Dalgliesh gaat begin december van start op de Britse televisie en inmiddels zijn de eerste beelden onthuld. Bertie Carvel (Doctor Foster) geeft in de misdaadserie gestalte de enigmatische politie-inspecteur Adam Dalgliesh, die misdrijven onderzoekt in het Engeland van de jaren zeventig, waarbij we inmiddels zijn aanbeland in het jaar 1979, wanneer Margaret Thatcher op het punt staat om premier te worden. Dalgliesh is gebaseerd op de boeken P.D. James en voor het derde seizoen werden opnieuw drie van zijn verhalen bewerkt voor televisie, te weten Death in Holy Orders (over misstanden op een seminarie), Cover Her Face (over een rijke familie die onder vuur wordt genomen) en Devices and Desires (over een reeks moorden bij een kerncentrale). Elk verhaal wordt verspreid over twee afleveringen. Helen Edmundson (An Inspector Calls) keert terug als hoofdschrijver. De eerste twee seizoenen van Dalgliesh zijn nu te zien op NPO Plus.