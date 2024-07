Dalgliesh: Britse misdaadserie gaat in augustus van start op BBC First

De Britse misdaadserie Dalgliesh is binnenkort te zien bij BBC First: het eerste seizoen gaat op maandag 12 augustus in première. Dalgliesh speelt zich af in de jaren zeventig en draait om de hoofdinspecteur Adam Dalgliesh, gespeeld door Bertie Carvel (Doctor Foster). Jeremy Irvine (War Horse) is te zien als zijn politiepartner Charles Masterson. Het seizoen bestaat uit drie tweedelige films, met elk een eigen mysterie. De eerste zaak die aan bod komt draait om de vergiftiging van een verpleegkundige in wording, de tweede zaak om misstanden in een lokaal zorghuis, en de derde zaak om twee lijken die worden aangetroffen in een kerk. Dalgliesh is een tv-bewerking van de boeken van P.D. James, die ook het door Alfonso Cuarón verfilmde The Children of Men schreef. De tv-adaptatie was in handen van Helen Edmundson (An Inspector Calls). Dalgliesh heeft twee seizoenen (beide te zien op NPO Plus), met een derde reeks nu in de maak.