Culpa Tuya: stupide coming-of-age, zwijmelcinema Amazon , Film , Recensie

Twintigers Noah en Nick zijn nog steeds niet op elkaar uitgekeken, blijkt in uitgeblust vervolg op Culpa Mía.

Als een romantisch coming-of-age-drama een vervolg krijgt dan moet opnieuw worden aangetoond dat de liefde tussen de twee hoofdpersonen écht tegen een stootje kan. Na Culpa Mía (2023) is er nu Culpa Tuya. En volgend jaar verschijnt het slotstuk van deze op een boekenreeks gebaseerde zwijmelfranchise, Culpa Nuestro. Eerst was het mijn schuld, toen jouw schuld en tot slot onze schuld. En wie schuldig is moet boete doen, voordat de liefde overwint.

In Culpa Tuya volgt de camera opnieuw twintigers Noah (Nicole Wallace) en Nick (Gabriel Guevara). Ze zijn dol op elkaar, maar zitten elkaar ook flink in de weg. Bovendien zien hun ouders de relatie nog steeds totaal niet zitten. Dus worden er obstakels opgeworpen. Nick krijgt van zijn familie een baan aangeboden bij hun advocatenkantoor. Daar treft hij natuurlijk direct een knappe vrouw die daar ogenschijnlijk door zijn ouders is neergezet. Want zij is in hun ogen intelligenter, knapper en aangenamer. Zoiets. En ook voor Noah zijn er verlokkingen die ze maar moeilijk kan weerstaan.

Tussendoor wordt er wel flink gevreeën, hoewel dat geen smeuïge scènes oplevert. De seksscènes ogen geïdealiseerd, bijna afkomstig uit parfumreclames, met twee jongelingen die er steevast perfect uitzien. En tegen het einde valt regen uit de hemel, zoals gewoonlijk in romantische films. De regendruppels benadrukken de dramatische ernst van de situatie. Hoewel je Culpa Tuya geenszins serieus kan nemen. Dit is stupide cinema. Saillant is dat Noah en Nick in het derde deel opnieuw aan elkaar moeten bewijzen dat ze elkaars soulmates zijn. Alweer dezelfde premisse.

Misschien verwijst de schuld uit de titel wel naar de kijker. Wie zijn televisie afstemt op Culpa Tuya moet toch echt schuld bekennen.