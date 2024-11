Cruel Intentions S010E1: vervelend, hoogdravend gezeur Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Jasper Savage / Prime Video / Amazon

Televisie-spin-off van beroemd boek en bekende film zit vol met irritante zelfingenomen personages om wiens ironisch bedoelde beschimpingen je maar amper kan lachen.

‘Jij staat niet op de lijst.’ Een jonge studente kijkt bij de ingang van een chic bal streng naar haar universiteitsgenoot Beatrice Worth (Brooke Lena Johnson). Het is een nogal opzichtige manier om als televisiemaker te stellen: hier gaat de serie over; over de elite en over de plebejers die bij de elite willen horen. Plebejer is afgeleid van een Latijnse uitdrukking voor 'gewone burgers', die gemeengoed was in het Romeinse Rijk. Amerikaanse studenten van prestigieuze universiteiten streven daarentegen naar het ‘Griekse leven’, dat ze bezigen in de geheimzinnige studentenverenigingen waarin de toekomst van de Verenigde Staten ogenschijnlijk achter gesloten deuren wordt bekokstoofd.

Als je scenaristen Phoebe Fisher en Sara Goodman moet geloven, zitten deze broeder- en zusterschappen vol met sociopaten. Vrijwel alle personages uit de eerste aflevering van Cruel Intentions vallen onder deze noemer. Met voorop Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) en haar stiefbroer Lucien Belmont (Zac Burgess). Toch weer terug naar het Romeinse Rijk: Caroline en Lucien zijn als keizer Nero; ze willen alle macht naar zich toetrekken, of ze zullen de stad (Rome) laten branden. Hun vaste hielenlikker is Cece (Sara Silva), die het vrouwelijk deel van het studentenkorps in het gareel moet houden.

© Jasper Savage / Prime Video / Amazon

In de openingsscène van de pilotaflevering zet CeCe een vrouwendispuut terecht. Tijdens een zangnummer heeft CeCe last van de ‘penetrante sopraan van Tanya’. Tja, Tanya heeft last van een ‘afwijkend neusschot’. ‘Wie niet?’, verzucht CeCe. Haha, terloops een grap over cocaïne. Want de studenten zijn gemeen, maar verwoorden hun gemeenheid wel op eloquente wijze. Zo noemt Caroline het oplossen van een doorn in haar oog een ‘optisch probleem’. Aan eufemismen geen tekort. Maar waar draait dit alles om? Net als de gelijknamige film uit 1999, die evenals de serie is gebaseerd op de Franse briefroman (Les Liaisons Dangereuses) uit 1782, om een broer en zus die een onschuldige maagd voor zich willen winnen.

© Jasper Savage / Prime Video / Amazon

De maagd in kwestie is Annie Grover (Savannah Lee Smith), de dochter van de Amerikaanse vicepresident. Want Caroline en Lucien zetten altijd hoog in en schromen niet hun leeftijdsgenoten als speelbal te gebruiken. Maar dat is niets nieuws onder de zon. Net als deze serie an sich, die denkt ironisch te zijn, maar er valt om al dat hoogdravende gezever weinig te lachen.