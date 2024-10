Criminal Minds S17E01: grotesk, akelig en spannend

De openingsaflevering van het zeventiende seizoen van Criminal Minds leunt op een intussen uitgewoonde premisse: een seriemoordenaar wil strafverlaging in ruil voor hulp bij een moordonderzoek. De seriemoordenaar in kwestie is Elias Voit (Zach Gilford), die vanaf het begin van vorig seizoen al de grote doorn in het oog is van FBI-agent David Rossi (Joe Mantegna). Grappig genoeg staat Gilford vooral bekend om zijn zachtmoedigere rollen, zie Friday Night Lights. Maar zijn Voit overtuigt niettemin. En de engerd is ook de enige die lijkt te weten wie de mysterieuze 'Gold Star' is, een collega-seriemoordenaar die bezig is met een wraaktocht.