Conviction: Stephen Lawrence S01: vakkundig gemaakt en geëngageerd

Steve Coogan zet een sterke rol neer als rechercheur, in televisiedrama over de nasleep van de racistische moord op Stephen Lawrence in 1993.

In 2006 treft rechercheur Clive Driscoll (Steve Coogan) een ruimte vol archiefstukken die allemaal naar één zaak verwijzen: de moord op de 18-jarige Stephen Lawrence in 1993. Op 22 april van dat jaar liep Lawrence met een vriend door Zuid-London toen hij met racistische krachttermen werd aangesproken door een vijftal witte mannen. De confrontatie mondde uit in een vechtpartij waarbij Lawrence meermaals met een mes werd gestoken. Ondanks het feit dat de daders bekend waren, slaagde de politie er niet in om ze te berechten.

In 2006 doet Driscoll op eigen initiatief opnieuw een poging. Hij begint, gedreven door zijn rechtvaardigheidsgevoel, helemaal opnieuw aan de zaak. Tegelijkertijd start Lawrence’ moeder Doreen (Sharlene Whyte) zonder succes een civiele rechtszaak tegen de daders. Zij kijkt eerst nog met wantrouwen naar Driscolls intenties. En ook Driscoll loopt al snel tegen muren aan; het forensisch instituut dat de kleding van de verdachten zou moeten onderzoeken werkt niet mee. Ook blijkt een politieagent die destijds aan de moordzaak werkte corrupt.

Conviction: Stephen Lawrence (in Engeland als Stephen op televisie verschenen) draait echter vooral om het institutioneel racisme bij het Londense politieapparaat dat er in 1993 voor zorgde dat geen van het vijftal werd vervolgd. Jaren later treft Driscoll nog steeds weerstand tegen de zaak. Maar de rechercheur is vasthoudend en maakt met hulp van zijn loyale collega’s reconstructies van de moord – en juist die scènes, gefilmd op straat en op het politiebureau, hebben een bijzonder benauwend karakter.

Regisseur Alrick Riley (Spooks) weet maar al te goed dat hij de bloederige daad zelf niet hoeft te tonen. Alleen al de enscenering van de moord maakt Lawrence’ gevoelens van machteloosheid invoelbaar. Conviction kan je in die zin scharen onder de noemer vakkundig gemaakte geëngageerde televisie. Met Coogan eens in een dramatische rol. Dat doet hij goed: zijn Driscoll is geen plechtstatige gentleman, maar een intelligente man met een groot hart.