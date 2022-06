Column Sinan Can: Rumi

Het eerste dat ik in mijn koffer stop als ik op reis ga, is een boek van Rumi. Mijn eeuwige reisgenoot gaat altijd mee, tot in het einde der dagen. Jalal ad-Din Rumi was een 13de -eeuwse soefimysticus, schrijver en dichter die geboren werd in wat nu het noorden van Afghanistan is. Samen met zijn familie vluchtte hij voor de oprukkende Mongolen in Centraal-Azië en via allerlei omwegen in het Midden-Oosten belandde hij in Konya wat nu in het huidige Turkije ligt. Rumi vestigde zich met zijn familie in deze stad en ontmoette er zijn grote inspirator en soulmate Shams, die hij op heel dramatische wijze heeft verloren. De boeken van Rumi gaan over de liefde voor de schepper, de mensheid, eigenlijk over alles waar leven en liefde in zit. Maar ze gaan ook over afscheid en verlies.