Column Sinan Can: Paul Witteman

In november 2004 werkte ik als jonge redacteur bij de NPS, nu NTR. Begin van die maand werd Nederland opgeschrikt door de brute moord op columnist/cineast Theo van Gogh. Ik werd gevraagd om mee te werken aan een thema- uitzending met de titel: Hoezo Jihad? In de uitzending werd er gedebatteerd over waar moslims stonden in Nederland na de moord op Van Gogh. Voor de presentatie van deze tv- uitzending waren Paul Witteman en Prem Radhakishun gevraagd. Het was mijn eerste ontmoeting met Paul, mijn grote voorbeeld in het vak. Ik vond het indertijd erg spannend om hem te ontmoeten, misschien ook wel uit angst dat hij zou tegenvallen. Ik heb weleens meegemaakt dat je iemand heel hoog hebt zitten en dat nadat je kennis met hem of haar hebt gemaakt de liefde ook meteen bekoelde, omdat iemand onaardig, arrogant of ongeïnteresseerd was. Maar gelukkig was Paul precies zoals ik verwachtte: een serieuze journalist, warm, scherp en ook grappig. En hij was – samen met Sonja Barend, Kees Driehuis en Hanneke Groenteman – de reden waarom ik heel graag bij de VARA wilde werken.