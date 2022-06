Column Claudia de Breij: Ruzie scoort Column • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

‘Geen politiek, geen seks, geen geloof. Die onderwerpen bespreek je niet met een klant. Dat leerden we op de opleiding,’ vertelt de kapper terwijl hij de verf in mijn haar kwast die me laat geloven dat ik a natural blonde ben.

Wij hebben het samen wél over die onderwerpen want ik ben vrij vriendschappelijk met mijn kapper, maar eigenlijk mag het dus niet. Geen politiek, geen seks, geen geloof. Als je die regel op mijn vak zou toepassen, blijft er niks meer over. Dat zijn nou precies de onderwerpen waar we het in het cabaret zo’n beetje van moeten hebben, realiseer ik me terwijl ik langzaam blonder word.

Wat blijft er over als je het niet over die zaken wilt hebben?

Twee mogelijkheden. Ten eerste: ‘Ga je nog wat doen met de vakantie?’ (of Kerst, of wat het seizoen dan ook is. Tot medio augustus vragen kappers wat je gaat doen met de vakantie, vanaf eind september bewegen we langzaam richting ‘ga je nog wat doen met de kerstdagen?’ Daartussen is er altijd voor noodgevallen: ‘Heb je lekker een vrij dagje?’).

Als tweede optie blijft over: roddels.

Het is niet voor niks dat je bij de kapper altijd de bladen kunt lezen die je zogenaamd niet leest, Story, Party, Privé en Weekend. (Voor jonge lezers: juicekanalen, maar dan van papier met een nietje erdoor.)

Zouden we daarom nu zo tuk zijn op roddels? Omdat we in ons gepolariseerde kuttijdperk collectief kappers zijn geworden die

het niet over échte dingen zoals politiek mogen hebben? Voor je het weet heb je een wappie wakker gekust of beland je met een boomer in een discussie over cancelcultuur. Doodvermoeiend. Nee, laten we het lekker hebben over Johnny Depp en Amber Heard.

Ik hou me niet bezig met dat verhaal, hoewel ik altijd tuk ben op een goeie roddel. Maar dit is me te naar, te veel gedoe en geweld en lelijkheid. Dus mijd ik de online juice erover, want ik wil het niet weten. Helaas gaan de serieuze kranten ineens stukken schrijven over hoe het toch kan dat ‘we’ zo gefascineerd zijn door de vechtscheiding van Johnny en Amber. ‘We?’ denk ik dan. Speak for yourself, Volkskrant.’ Ík was er niet mee bezig.

Maar er is geen ontkomen aan. Sex sells, maar ruzie scoort. Zo is De Telegraaf nog stééds aan het melken uit de kwestie Johan Derksen. Een diepte-interview over hoe het drie weken durende VI- interbellum voor Johan zelf was geweest (spoiler: heel vervelend maar ook heel veel steun, dozen sigaren cadeau, stropdassen gekregen, zwijgende meerderheid wil ons, blablabla). Een feuilleton over wat Eva Jinek over Johan zou hebben gezegd over de kwestie, hoe Johan daar weer ‘keihard naar heeft uitgehaald’, wat Eva daar weer van vond en zo eindeloos voort. ‘Keihard uithalen’ is altijd goed voor aandacht. Of het nou ergens op slaat of niet, als je maar ‘keihard uithaalt’ denken sommige mensen dat als je het zó hard zegt het ook wel waar zal zijn. En het gaat éven niet over oorlog, genocide en hongersnood, dat scheelt ook. Mijn haar is klaar, nu alleen nog föhnen. ‘Heb je nog vette roddels?’ vraag ik.

