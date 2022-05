Column Claudia de Breij: Opschonen

Kom binnen, leuk dat je er bent joh! Dit is nou mijn kantoor. Nou ja, je kent het natuurlijk, want je zit er al tien jaar. Daarom is het tijd voor een functioneringsgesprek. Aangezien er geen baas boven jou is, heb je het functioneringsgesprek dus met mij: jezelf.

Het appeltje op de fiets, het uurtje lesgeven in de week – het hele plaatje klopt. ‘Terwijl het, als je er éven over nadenkt, best gek is. Een premier die zich als trots digibeet afficheert. Ik bedoel, toen Wim Kok de muis tegen het scherm van een computer aanhield had het nog iets schattigs: dat wás een oude man. Maar voor iemand die is opgegroeid in een digitaal tijdperk is het toch hoogst verdacht, dat zogenaamde “maar twintig sms’jes kunnen bewaren op je telefoon”? En dat ze zich dan ook nog laten wijsmaken dat je de belangrijke berichten doorstuurde, behalve als ze te lang waren want dan belde ik ze door aan een ambtenaar! En dat de landsadvocaat, die schat, dan ook nog ter verdediging aanvoerde dat ze er zo’n bewondering voor had dat ik dit allemaal nog naast mijn drukke werk deed. Door de zeer beperkte capaciteit op mijn mobiel had ik er een dagtaak aan, zei ze.